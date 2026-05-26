Пять квартир пострадали при возгорании в многоквартирном доме в Башкирии

Вечером 25 мая в доме на улице Машиностроителей произошёл пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, огонь повредил кровлю и пять квартир, а также легковой автомобиль.

В одной из поврежденных квартир проживает многодетная семья с тремя детьми. К счастью, никто не пострадал.

На месте работает дознаватель МЧС России, устанавливаются обстоятельства и причина возгорания.

МЧС России напоминает о правилах пожарной безопасности: не включайте несколько мощных приборов в одну розетку, не оставляйте гаджеты на зарядке без присмотра, не курите в постели. Установленный в доме пожарный извещатель громким звуком предупредит о задымлении и спасет жизнь.