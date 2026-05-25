В Башкирии за сутки потушили четыре природных пожара

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки в республике зарегистрировали один лесной пожар в Кугарчинском районе и три случая возгорания сухой растительности в Баймакском, Чекмагушевском районах и в Уфе. Все пожары потушены.

Всего с начала 2026 года возникло 10 очагов лесных пожаров на общей площади более 83 гектаров и 176 случаев загорания сухой растительности на общей площади более 322 гектаров, сообщили в ведомстве.