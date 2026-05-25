В Башкирии тракторист нашел в поле артиллерийский снаряд

В Кармаскалинском районе внимательный тракторист во время вспахивания поля обнаружил артиллерийский снаряд. Рабочий в двух километрах от деревни Орловка заметил на своём пути подозрительный металлический предмет и сразу позвонил по номеру 112. На место оперативно прибыла специальная группа. Специалисты установили, что это артиллерийский снаряд калибра 122 мм со следами коррозии.

Руководитель сельхозпредприятия совместно с сотрудниками отдела внутренних дел по району взорвали снаряд на месте, сообщил в администрации района.

Ранее житель Кушнаренковского района обнаружил на своем участке артиллерийский снаряд.