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09:38 (UTC+5), 25 Мая 2026

Подростки колесили по дорогам Уфы на мотоцикле и автомобиле

Материалы по фактам нарушений направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Фото: ГАИ Уфы | Мах
Ксения Калинина

В рамках социальной кампании «Не рули, малай!» и профилактического мероприятия «Мототехника» на улице Кольцевой был остановлен мотоцикл «Альфа», которым управлял несовершеннолетний. Подросток не имел достаточных навыков и знаний для управления мототранспортом.

Кроме того, на проспекте Октября инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-2114» под управлением старшеклассника.

В обоих случаях на место происшествия были вызваны законные представители несовершеннолетних. Подростков отстранили от управления транспортными средствами, а мотоцикл и автомобиль поместили на спецстоянку.

По данным ГАИ Уфы, в отношении родителей будут рассмотрены вопросы о привлечении к административной ответственности по статье «ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетних». Семьям нарушителей грозит штраф от 500 до 2000 рублей и постановка на профилактический учёт.

Ранее житель Башкирии помог задержать пьяного водителя, сообщив в чат-бот.

ГАИ Уфы МахГАИ Уфы Мах
Фото: ГАИ Уфы | Мах
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