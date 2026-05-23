В Башкирии в ДТП погиб 18-летний пассажир питбайка

В Калтасинском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГАИ РБ, сегодня на 18 км автодороги Краснохолмский – Нефтекамск 20-летний водитель за рулем питбайка «Эндуро Кросс» допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате происшествия 18-летний пассажир скончался на месте ДТП, водитель с различными травмами госпитализирован. Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии ищут не вернувшегося с рыбалки школьника.