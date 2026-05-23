В Башкирии ребенок получил тяжелую травму при катании на самокате

«С глубокой обеспокоенностью сообщаю о трагическом происшествии: ребёнок получил тяжелейшие травмы, управляя электросамокатом. Сейчас юный пациент находится в больнице, врачи делают всё возможное для его спасения и восстановления», — написал чиновник.

Глава района призвал родителей воздержаться от приобретения электросамокатов, питбайков, мотоциклов и аналогичных транспортных средств для несовершеннолетних.

Ранее в Уфе водитель «КамАЗа» сбил подростка на самокате.