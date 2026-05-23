В ГАИ Башкирии назвали число задержанных водителей

По его словам, за минувшие сутки сотрудники ГАИ республики выявили более 1550 нарушений Правил дорожного движения.

«Отстранены от управления 43 нетрезвых водителя. Один из них сел за руль в нетрезвом состоянии повторно. Ему грозит уголовная ответственность», — подчеркнул Владимир Севастьянов.

Кроме того, инспекторы ДПС выявили 40 фактов нарушения правил перевозки детей, 40 случаев выезда на полосу встречного движения.

«Прошу вас не оставаться равнодушными к грубым нарушителям ПДД, — обратился к жителям республики Владимир Севастьянов. — Если вы стали случайным свидетелем того, что водитель в состоянии опьянения садится в автомобиль, сообщите об этом по „телефону доверия“ МВД по Башкортостану: 8-347-272-32-92 или в чат-бот Госавтоинспекции GIBDDRB_02bot. Возможно, именно ваш звонок спасет жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения».

Ранее в Уфе суд конфисковал у женщины Mercedes-Benz за повторную пьяную езду.