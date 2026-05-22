В Башкирии пропал 85-летний Павел Иванов

Поиски жителя села Красная Башкирия Абзелиловского района ведутся с 21 мая, информирует «Лиза Алерт РБ». По данным волонтеров, пенсионер был одет в желто-коричневую куртку, черные штаны и полусапоги, а также носил бирюзовую бейсболку.

Особые приметы — рост 170 см, худощавое телосложение, серые глаза.

Всех, кому известно что-либо о возможном местонахождении Павла Иванова, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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