В Башкирии на территории Белорецкого района тушат лесной пожар

На территории Белорецкого района республики за сутки зарегистрирован один очаг лесного пожара на площади 2,5 га. По состоянии на 6 часов утра он локализован, сообщили в МЧС по РБ. Пожарные продолжают работу по его полной ликвидации.
Всего с начала пожароопасного периода с 8 апреля в регионе уже возникло 9 очагов лесных пожаров на общей площади 83,35 га. В прошлом году к этой дате было зафиксировано 7 очагов.
По данным космического мониторинга на территории региона за сутки обнаружены и подтверждены 4 термоточки в Мелеузовском, Кармаскалинском, Ишимбайском районах.
По информации Башгидромета, сегодня, 22 мая, по республике сохранится высокая пожароопасность, в отдельных западных районах чрезвычайная пожароопасность.
Ранее сообщалось о погоде на предстоящие выходные в Башкирии.
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