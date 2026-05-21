В Уфе около здания кожно-венерологического диспансера нашли труп пациента

Под окнами здания кожно-венерологического диспансера сегодня днем нашли тело мужчины. По предварительным данным, он накануне поступил в медучреждение для лечения.
Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ, следственным управлением республики проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины, 1975 года рождения.
«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, признаков криминального характера не установлено», — пояснили в ведомстве.
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