В Башкирии экс-муниципальный служащий устроился на работу с нарушениями

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в июле прошлого года на работу в ООО «Раевский мясокомбинат «Альшей-мясо» на должность менеджера по планированию и координации производства был трудоустроен бывший сотрудник администрации Раевского сельсовета.
Вопреки требованиям законодательства, работодатель в установленный 10-дневный срок не направил уведомление о заключении с указанным работником трудового договора по его прежнему месту работы.
По инициативе прокуратуры генеральный директор организации привлечен к административной ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, в его адрес внесено представление о недопущении подобных нарушений впредь.
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