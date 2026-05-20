На берегу реки Урал нашли обвязанный цепью труп жительницы Башкирии

По данным пресс-службы СУ СК России по Челябинской области, 10 мая 2026 года на берегу реки Урал около поселка Гранитный Кизильского района было обнаружено тело женщины, туловище которой было обвязано металлической цепью с прикрепленным бетонным шлакоблоком.
Правоохранители установили круг общения потерпевшей, произвели обыски, допросили свидетелей, назначили комплекс судебных экспертиз, изучили маршруты передвижения женщины — восстановили полную картину произошедшего. Предполагаемым убийцей оказался 54-летний житель Башкортостана, которому предъявили обвинение и арестовали.
Выяснилось, что погибшей является 42-летняя жительница деревни Куватово Баймакского района, числившаяся пропавшей без вести. В ноябре прошлого года супруг женщины обратился в правоохранительные органы, сообщив, что она уехала отвозить сына в больницу и не вернулась.
«В ходе грамотно выстроенной тактики допроса обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что вечером 10 ноября 2025 года встретился с потерпевшей. Когда они находились в автомобиле вблизи села Кусеево, между ними произошел конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина задушил женщину. Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый перевез тело женщины на берег реки Урал около поселка Гранитный Кизильского района, обвязал его металлической цепью с бетонным шлакоблоком и сбросил в воду», — пояснили в ведомстве.
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