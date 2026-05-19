Жительница Башкирии потеряла деньги, поверив в быстрый заработок

В Нефтекамске 39-летняя женщина стала жертвой мошенников, которые обещали ей огромную прибыль от инвестиций, сообщили в МВД по РБ.

Ее добавили в закрытый канал в популярном мессенджере, где рекламировали гарантированный доход – можно было вложить 10 тысяч рублей, а получить 100 тысяч. Женщина связалась с якобы финансовым консультантом и, поверив обещаниям, перевела мошенникам 28 тысяч рублей. Вместо прибыли от нее стали требовать еще больше денег. Поняв, что ее обманывают, пострадавшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает: предложения о быстром и легком заработке с огромной прибылью — всегда обман. Настоящие инвесторы не ищут клиентов в случайных мессенджерах, а доход в 10 раз за короткий срок невозможен в законных сделках.