В Уфе туроператор заплатит обманутым клиентам более полумиллиона рублей

Калининский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску туриста с инвалидностью к крупной туристической компании. Он вместе с супругой, оба — люди с ограниченными возможностями, приобрели путёвку в зарубежную страну, однако по прибытии столкнулись с тем, что условия проживания не соответствовали заявленным стандартам.
При покупке тура были оговорены специальные условия для комфортного размещения инвалидов, однако на деле предоставленный номер и инфраструктура отеля не отвечали этим требованиям. Попытки урегулировать вопрос с туроператором не увенчались успехом, после чего пара обратилась в суд.
Суд встал на сторону истцов и полностью удовлетворил их требования. В пользу супругов взысканы: сумма, уплаченная за тур, неустойка за нарушение условий договора, компенсация морального вреда, штраф; расходы на оплату услуг представителя. Общая сумма взыскания превысила 560 тысяч рублей.
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