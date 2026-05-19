В Нижнем Новгороде пациенты напали на сотрудников скорой помощи

Инцидент произошел накануне около трёх часов ночи, сообщает pravda-nn.ru. По информации издания, медики прибыли на вызов в район Мещерского озера, и в какой-то момент пациентка ударила врача головой в лицо.

Другой житель укусил фельдшера из этой же бригады.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее искалеченная в ДТП уфимка получила компенсацию в 250 рублей.