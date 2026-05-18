В Учалинском районе Башкирии горит лес

На территории Учалинского лесничества произошел лесной пожар в Учалинском районе, сообщает госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям.
По данным регионального минлесхоза на 8.00, пожар продолжает действовать. На площади 8,9 гектара возгорание локализовано. В тушении задействованы 14 человек личного состава и 5 единиц лесопожарной техники.
Также за прошедшие сутки произошло загорание сухой растительности в Стерлибашевском районе.
Всего с начала 2026 года в Башкирии возникло семь лесных пожаров и 160 возгораний сухой травы.
Ранее из-за сухой и жаркой погоды на территории трех районов ввели высокий класс пожарной опасности.
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