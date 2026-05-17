В Башкирии студентка отдала мошенникам 477 тысяч рублей

Как установили сотрудники полиции, всё началось в конце апреля этого года с телефонного звонка от неизвестного. Тот представился курьером и запросил у 18-летней девушки паспортные данные, якобы необходимые для получения посылки. Сначала заявительница продиктовала серию и номер паспорта, а после – код из СМС.
Спустя время девушка получила уведомление о входе в её аккаунт на портале «Госуслуги» и предложение позвонить на «горячую линию». Ответивший на звонок мужчина представился сотрудником «Госуслуг». Неизвестный сообщил потерпевшей, что мошенники пытаются оформить на её родителей кредит с целью финансирования деятельности недружественных государств.
Далее якобы «сотрудник ФСБ» убедил студентку в том, что для того, чтобы спасти родного отца, ей необходимо через мобильное приложение оформить на него заём. Полученные средства в размере 477 тысяч рублей она перевела через банкомат на указанные мошенниками «безопасные счета».
Только после этого она решилась рассказать всё своей семье. Выслушавшему её расстроенному отцу ничего не оставалось, кроме как предложить дочери написать заявление в полицию.
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