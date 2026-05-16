В Уфе за сутки произошло 42 ДТП

Как сообщили в ведомстве, пресечено 338 нарушений правил дорожного движения. Из них ‎– 19 нарушений правил использования ремней безопасности; ‎15 невыполнений требований уступить дорогу пешеходам; 5 нарушений правил перевозки детей-пассажиров; ‎16 пешеходов привлечены к ответственности за нарушение требований ПДД.

Задержаны 8 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения, 3 водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.