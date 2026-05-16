В Уфе устанавливают обстоятельства смерти грудного ребенка

По предварительным данным, утром 16 мая 2026 года в одной из квартир в Калининском районе Уфы сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть грудного ребенка. На момент смерти мальчик находился в жилище с отцом.
Первоначальным осмотром видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщили в пресс-службе следственного комитета.
В настоящее время следователи организовали комплекс следственных действий, направленных на установление причины и обстоятельств гибели ребенка, допрашиваются родители, сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исследуются жилищно-бытовые условия семьи.
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