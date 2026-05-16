В Уфе мошенники похитили у пенсионерки более 600 тысяч рублей

Пенсионерку из Уфы обманули мошенники, представившиеся сотрудниками «Энергосбыта», сообщает пресс-служба МВД республики.

Как рассказала полицейским 80-летняя заявительница, ей позвонил неизвестный и предложил заменить счетчик. Чтобы проверить прибор, он попросил озвучить код из пришедшего СМС-сообщения. Таким образом злоумышленник получил доступ к аккаунту женщины на портале госуслуг.

Позже пенсионерке стали поступать звонки от якобы сотрудников банка и силовых структур. Незнакомцы сообщили женщине, что ее личные сбережения пытаются похитить с целью финансирования недружественных государств. Для сохранности средств злоумышленники убедили пенсионерку перевести накопления на «безопасный счет». Находясь под давлением аферистов, женщина поспешила в банк, где под липовым предлогом сняла 655 тысяч рублей. Теперь ей оставалось дождаться курьера, который на следующий день должен был подойти за деньгами.

Однако в это время в дежурную часть отдела полиции №6 УМВД России по Уфе обратился мужчина, который заявил, что стал жертвой противозаконных действий неизвестных лиц.

38-летний мужчина рассказал полицейским, что в настоящее время он работает курьером. А также сообщил, что завтра должен был забрал деньги у той самой пенсионерки.

Далее полицейские установили, что до этого гражданин длительное время работал в сфере доставок товаров. В интернете он обнаружил предложение о дополнительном заработке в качестве курьера. После первого выполненного заказа понял, что был задействован в мошеннической схеме, и поэтому пришел с повинной в полицию.

Следственным отделом отдела полиции №6 УМВД России по Уфе возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

МВД по Республике Башкортостан предупреждает: сотрудники госучреждений не обзванивают клиентов для сбора показаний приборов учета, замены электросчетчика, не просят назвать коды из СМС-сообщений, не задают вопросы, касающиеся электроснабжения. Любую информацию клиенты могут уточнить у сотрудников через официальные каналы связи, указанные в квитанции и на сайте компании.