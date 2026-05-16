В Башкирии мужчина на улице ударил женщину за замечание о курении

Прибывшие на место сотрудники полиции опросили участников происшествия и очевидцев.

Установлено, что конфликт произошёл на почве сделанного замечания о курении в общественном месте, после чего между сторонами возникла ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину.

В действиях мужчины усмотрены признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП РФ (побои).

Возбуждено дело об административном правонарушении. Назначено судебно-медицинское исследование, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.

Несовершеннолетние в данном инциденте, по имеющейся информации, не пострадали, уточнили в ведомстве.