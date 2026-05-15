Жителя Уфы осудят за похищение вещей и документов участника СВО

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя.
По версии следствия, в марте 2026 года мужчина проник в случайную квартиру по улице Ангарской в Уфе, откуда вынес ноутбук и телевизор, которыми распорядился по своему усмотрению. Кроме того, он похитил паспорт, военный билет и удостоверение ветерана боевых действий, которые принадлежали хозяину квартиры – участнику специальной военной операции.
Обвиняемый признал вину в совершении преступлений в полном объеме.
Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в Башкирии общественник обвиняется в хищении денег участников СВО.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.