Жителя Уфы осудят за похищение вещей и документов участника СВО

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего местного жителя.

По версии следствия, в марте 2026 года мужчина проник в случайную квартиру по улице Ангарской в Уфе, откуда вынес ноутбук и телевизор, которыми распорядился по своему усмотрению. Кроме того, он похитил паспорт, военный билет и удостоверение ветерана боевых действий, которые принадлежали хозяину квартиры – участнику специальной военной операции.

Обвиняемый признал вину в совершении преступлений в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Башкирии общественник обвиняется в хищении денег участников СВО.