В селе Иглино в Башкирии ввели карантин по бешенству. Соответствующий указ подписал Глава республики Радий Хабиров.

Как правило, во время карантина действует ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение болезни. В том числе запрещается вывоз животных с подкарантинной территории и ввоз.

Ранее в Иглинском районе – в деревнях Ягодное и Авангард – сняли карантин по бешенству.