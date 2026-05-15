Корова против байкера: в районе Башкирии погоня закончилась ДТП

Погоня за подростком на мотоцикле в Абзелиловском районе закончилась ДТП. Об этом сообщил глава муниципалитета Айрат Аминев.

Накануне в деревне Елимбетово экипаж ДПС заметил мотоцикл, за рулем которого находился подросток. Инспекторы потребовали его остановиться, но школьник проигнорировал сигнал и ускорился. На другой улице он влетел в корову.

Юный нарушитель отделался ссадинами. Дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Родителям также выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.

«Сегодня корова оказалась на пути, а завтра — бетонный столб или встречная машина. Пожалуйста, поговорите с детьми. Строго, по-мужски. Проверьте, где техника, где ключи», — обратился к жителям Айрат Аминев.

Ранее в Башкирии подросток без прав и номеров устроил «пьяную поездку».