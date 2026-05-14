В Уфе «заминировали» аэропорт

В столичный аэропорт поступил анонимный звонок о якобы минировании здания. Как сообщили информационному агентству в пресс-службе, были приняты все меры для безопасности пассажиров. Сообщение оказалось ложным.

«По факту поступившего звонка в подобных случаях действия служб аэропорта и правоохранительных органов производятся в полном объеме в соответствии с требованиями нормативных документов. По результатам проверки объектов аэропорта информация не подтвердилась. Меры транспортной безопасности приняты в полном объеме. Задержки рейсов нет», – уточнили в пресс-службе авиагавани.