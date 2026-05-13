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09:26 (UTC+5), 13 Мая 2026

ВС Башкирии не стал менять приговор по делу «Золотого запаса»

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

Верховный суд РБ рассмотрел уголовное дело в отношении экс-руководителя отдела бэк-офиса ООО «Золотой запас» по апелляционному представлению прокурора и апелляционным жалобам защитников и потерпевших на приговор Ленинского районного суда.

«Приговором суда бывший руководитель признана виновной в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Апелляционным определением приговор суда первой инстанции по существу оставлен без изменения», — сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ.

Напомним, судом установлено, что подсудимая, действуя в составе организованной группы, похитила деньги граждан. Деятельность сообщников была тесно связана с финансовыми операциями через банковские структуры и девелоперские проекты, что придавало видимость законности их действиям. Путем обмана и злоупотребления доверием подсудимая и её соучастники завладели средствами 1666 физических лиц. Общая сумма причиненного ущерба составила более 690 млн рублей.

В рамках уголовного дела обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве с Генеральной прокуратурой РФ. Подсудимая вину признала, ей вынесли приговор, указанный выше.

Судом также были удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании сумм причиненного материального ущерба на общую сумму более 304 млн рублей.

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