В Башкирии подростка едва не затянуло под поезд

Как сообщил «Башинформу» собственный источник, сегодня в обед в экстренные службы поступила информация о происшествии на железнодорожных путях.
«По предварительным данным, несовершеннолетний житель Салавата шел по насыпи у ж/д дороги. В это же время по путям двигался поезд. Когда парень решил спрыгнуть вниз с насыпи, его потоком ветра от движущегося транспорта едва не затянуло под состав, но трагедии удалось избежать. Машинист, испугавшись за путника, применил экстренное торможение», — сообщил собеседник информагентства.
Подросток, как говорится, родился в рубашке — отделался ссадинами. Его для профилактики увезли на осмотр в медучреждение.
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