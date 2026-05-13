В Башкирии ликвидировали открытое горение ЛПДС «Нурлино»

На пожаре в Уфимском районе ликвидировали открытое горение, сообщает МЧС по РБ.

В тушении задействованы 60 человек и 23 единицы техники, организована работа двух боевых участков. К сожалению, есть пострадавшие, они доставлены в ожоговый центр. Проводится расследование причин и обстоятельств произошедшего. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Как сообщалось ранее, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением.