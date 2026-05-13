Превышения вредных примесей в воздухе после пожара под Уфой не выявили

Превышения вредных примесей в воздухе после пожара на нефтебазе в селе Нурлино не выявили. Как сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, специалисты взяли на контроль состояние атмосферного воздуха.
На данный момент на промышленном объекте ликвидация возгорания продолжается. На месте работает штаб по тушению пожара.
Как информировал ранее Башинформ, в тушении крупного пожара задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 специалистов и 13 единиц техники.
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