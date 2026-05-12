В Башкирии нашли опасную квест-комнату

Как сообщили в пресс-службе суда, проверка, проведённая совместно с МЧС по РБ, выявила многочисленные нарушения, в том числе демонтаж двери эвакуационного выхода, отсутствие свободного открывания замков изнутри и складирование горючих материалов. Прокуратура отмечает, что эти недостатки создают угрозу жизни и здоровью посетителей.

Иск был подан из-за того, что владельцы проигнорировали предыдущее предписание об устранении нарушений. Суд обязал ответчиков исправить все нарушения в течение шести месяцев.

Ранее в Уфе огнеборцы локализовали крупный пожар в многоэтажке.