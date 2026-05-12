В Башкирии нашли опасную квест-комнату

Как сообщили в пресс-службе суда, проверка, проведённая совместно с МЧС по РБ, выявила многочисленные нарушения, в том числе демонтаж двери эвакуационного выхода, отсутствие свободного открывания замков изнутри и складирование горючих материалов. Прокуратура отмечает, что эти недостатки создают угрозу жизни и здоровью посетителей.
Иск был подан из-за того, что владельцы проигнорировали предыдущее предписание об устранении нарушений. Суд обязал ответчиков исправить все нарушения в течение шести месяцев.
Ранее в Уфе огнеборцы локализовали крупный пожар в многоэтажке.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.