Суд оставил под арестом имущество экс-министра экологии Оренбуржья

Арест на имущество бывшего министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александра Самбурского сохраняется, передает «Оренбург Медиа» со ссылкой на решение суда.
Известно, что под арестом остались банковские счета Самбургского, наличные в размере 250 тыс. руб., мобильные телефоны, огнестрельное оружие, а также брендовые вещи премиум-класса (среди них — Alexander McQueen, Valentino, Tom Ford, Yves Saint Laurent и другие). Стоимость некоторых предметов превышает 200 тыс. руб.
Экс-глава ведомства приговорен к 9 годам колонии по делу о взятках. Ему также запрещено занимать госдолжности в течение шести лет.
Ранее находящегося под домашним арестом мэра Уфы госпитализировали.
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