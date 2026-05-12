Мэра Уфы увезли в больницу

Находящегося под домашним арестом главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева госпитализировали. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, его на «скорой» увезли в больницу из-за жалоб на боль в сердце.

Информацию подтвердил адвокат Ратмира Мавлиева Марат Самойлов.

«По словам супруги, его положили в больницу. Пожаловался на резкую боль в сердце на фоне переживаний. Увезли в РКБ имени Куватова», — сообщил «Башинформу» адвокат.

Ранее мэру Уфы смягчили меру пресечения. Верховный суд РБ рассмотрел апелляционную жалобу обвиняемого, защитника и апелляционное представление прокурора на постановление Советского районного суда. Ратмира Мавлиева выпустили из СИЗО и отправили под домашний арест почти на два месяца.