Ремонт превратился в обман: уфимца осудили за аферу на 1,5 млн рублей

По данным прокуратуры РБ, в августе 2024 года обвиняемый заключил договор на проведение ремонтных работ в квартире на улице Г. Ибрагимова. Получив аванс в размере более полутора миллионов рублей якобы на закупку стройматериалов и оплату услуг, он скрылся, не исполнив обязательств.

Помимо этого, в феврале 2025 года мужчина воспользовался возможностью и тайно похитил бытовую технику из подсобного помещения пострадавшего, общая стоимость которой превысила 150 тысяч рублей.

Подсудимый признал свою вину и частично компенсировал ущерб. Суд назначил ему условное наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Остальную сумму ущерба и компенсацию морального вреда он обязан выплатить пострадавшему.

Ранее другого жителя Башкирии осудили за изготовление и хранение взрывчатки.