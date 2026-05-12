Ремонт превратился в обман: уфимца осудили за аферу на 1,5 млн рублей

По данным прокуратуры РБ, в августе 2024 года обвиняемый заключил договор на проведение ремонтных работ в квартире на улице Г. Ибрагимова. Получив аванс в размере более полутора миллионов рублей якобы на закупку стройматериалов и оплату услуг, он скрылся, не исполнив обязательств.
Помимо этого, в феврале 2025 года мужчина воспользовался возможностью и тайно похитил бытовую технику из подсобного помещения пострадавшего, общая стоимость которой превысила 150 тысяч рублей.
Подсудимый признал свою вину и частично компенсировал ущерб. Суд назначил ему условное наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Остальную сумму ущерба и компенсацию морального вреда он обязан выплатить пострадавшему.
Ранее другого жителя Башкирии осудили за изготовление и хранение взрывчатки.
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