Жительница Башкирии перевела мошенникам более 2,1 млн рублей

40-летняя жительница Ишимбайского района стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, злоумышленники представились сотрудниками налоговой службы, Центробанка и ФСБ.
Сначала под видом записи на приём женщину убедили продиктовать код из смс. Затем последовали звонки о якобы угрозе её сбережениям. В итоге потерпевшая перевела на «безопасный счёт» 1,1 млн рублей личных накоплений и более миллиона рублей, оформленных в кредит. Сотрудники банка пытались её предупредить, однако женщина пояснила, что снимает деньги на покупку иномарки.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». МВД республики призывает граждан не доверять звонкам с требованием перевести деньги или назвать код из смс, а при любых сомнениях самостоятельно перезванивать в банк по официальному номеру.
Ранее в Башкирии мошенники выманили у учительницы 1,5 млн рублей.
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