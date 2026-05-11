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05:05 (UTC+5), 11 Мая 2026

Жительница Башкирии перевела мошенникам более 2,1 млн рублей

Жертвой телефонных мошенников стала 40-летняя жительница Ишимбайского района. Следуя указаниям лжесотрудников налоговой, Центробанка и ФСБ, она перевела на «безопасные счета» свои сбережения и взятые в кредит деньги.

Фото: архив | ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина

40-летняя жительница Ишимбайского района стала жертвой телефонных мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, злоумышленники представились сотрудниками налоговой службы, Центробанка и ФСБ.

Сначала под видом записи на приём женщину убедили продиктовать код из смс. Затем последовали звонки о якобы угрозе её сбережениям. В итоге потерпевшая перевела на «безопасный счёт» 1,1 млн рублей личных накоплений и более миллиона рублей, оформленных в кредит. Сотрудники банка пытались её предупредить, однако женщина пояснила, что снимает деньги на покупку иномарки.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». МВД республики призывает граждан не доверять звонкам с требованием перевести деньги или назвать код из смс, а при любых сомнениях самостоятельно перезванивать в банк по официальному номеру.

Ранее в Башкирии мошенники выманили у учительницы 1,5 млн рублей.

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