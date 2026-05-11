В Белорецком районе Башкирии загорелась сухая трава

За минувшие сутки в республике зарегистрирован случай природного пожара. Возгорание сухой растительности произошло в Белорецком районе. Как сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, пожар оперативно потушен.

С начала 2026 года в регионе возникло шесть очагов лесных пожаров. Огонь прошел более 55 гектаров. Кроме того, зафиксировано 145 загораний сухой растительности на общей площади свыше 219 гектаров.

Спасатели держат ситуацию на контроле и призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности в условиях ветреной погоды.