В Башкирии из-за перевернувшейся лодки утонул мужчина

На реке Белой в Благовещенске произошла трагедия. Перевернулась моторная лодка, в которой находились трое мужчин. После опрокидывания двоим удалось выбраться на берег, а третий спастись самостоятельно не смог. На его поиски отправились спасатели. Спустя время в воде обнаружили 41-летнего погибшего, сообщает пресс-служба МЧС Башкирии.

Детали и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Абзелиловском районе на реке Большой Кизил во время сплава утонул сапбордист.