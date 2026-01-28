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06:34 (UTC+5), 28 Января 2026

В Башкирии работник предприятия погиб из-за самовольно переделанного станка

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая, в результате которого погиб 28-летний работник ООО «Эко-Альянс».

Фото: Гострудинспекция в РБ | пресс-служба
Ксения Калинина

Как сообщили в пресс-службе ведомства, трагедия произошла 9 октября 2025 года в производственном цехе уфимского предприятия. Во время работы на токарно-винторезном станке руку оператора ЧПУ резко затянуло в механизм – мужчина ударился головой об крутящий элемент оборудования. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Специалисты гострудинспекции выяснили, что оператор ЧПУ был допущен к самостоятельной работе без проведения инструктажей по охране труда и стажировки. Кроме того, независимая техническая экспертиза станка показала, что работая на нём, оператор использовал в качестве инструмента два абразивных круга, предназначенных для болгарки. Пострадавший держал деталь в руках во время обработки, прижимая её к вращающемуся абразивному кругу, так как на станке отсутствовали приспособления и упоры для закрепления и удерживания обрабатываемой детали. А не было их потому, что агрегат, по сути, был переделан.

Как пояснила руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина, на предприятии самовольно, без участия проектной организации, изменили конструкцию токарно-винторезного станка, демонтировав узлы, ограждения, другие элементы, и он использовался не по своему назначению, а для абразивной обработки и заточки различных инструментов и деталей, то есть в качестве точильного станка «наждака».

Материалы расследования передали в следственные органы.

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