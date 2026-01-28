Пенсионерка в Магнитогорске погибла после наезда двух автомобилей

По информации 1obl.ru, 68-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Сначала жительницу сбила ГАЗель, от удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на нее наехал Volkswagen Passat.

С тяжелыми травмами пенсионерку доставили в больницу, где она впоследствии скончалась. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Башкирии госпитализировали сбитую иномаркой девочку.