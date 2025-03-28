Житель Башкирии едва не зарезал своего родного брата

Жителю Кармаскалинского района Башкирии вынесли приговор за то, что он едва не зарезал своего брата, по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в декабре прошлого года во время застолья между родными братьями произошла ссора. Один из родственников схватил нож и, используя его в качестве оружия, нанес два удара в область расположения жизненно важных органов потерпевшего — в грудную клетку и брюшную полость.

При назначении наказания суд учёл данные о личности виновного, наличие на иждивении двух малолетних детей, принесение извинений потерпевшему и заявление последнего о примирении с подсудимым.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с возложением на него дополнительных обязанностей.

Ранее в Уфе с балкона пятиэтажки выпал малыш.