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28 Марта , 14:28

Житель Башкирии едва не зарезал своего родного брата

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Жителю Кармаскалинского района Башкирии вынесли приговор за то, что он едва не зарезал своего брата, по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в декабре прошлого года во время застолья между родными братьями произошла ссора. Один из родственников схватил нож и, используя его в качестве оружия, нанес два удара в область расположения жизненно важных органов потерпевшего — в грудную клетку и брюшную полость.

При назначении наказания суд учёл данные о личности виновного, наличие на иждивении двух малолетних детей, принесение извинений потерпевшему и заявление последнего о примирении с подсудимым.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с возложением на него дополнительных обязанностей.

Ранее в Уфе с балкона пятиэтажки выпал малыш.

Автор:Дарья Субботина
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