В Уфе задержанного депутата освободили из-под стражи в зале суда

Депутата горсовета Уфы, владельца строительной компании «Агидель-ИнвестСтрой» Филюса Ишбулатова освободили из-под стражи в зале суда. Советский районный суд Уфы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе суда.

В инстанции перечислили, что именно ему запрещено: общаться с участниками уголовного судопроизводства, их родственниками и знакомыми, за исключением защитников, сотрудников прокуратуры, органов предварительного расследования и суда в связи с расследованием уголовного дела; отправлять и принимать почтово-телеграфные сообщения, кроме как от органов следствия и суда. Также подозреваемый обязан самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд. Если будут нарушены данные запреты, то в отношении него может быть применена более строгая мера пресечения.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что 57-летний мужчина подозревается в даче взятки чиновнику госжилстройнадзора. По данным следствия, в сентябре 2024 года он передал начальнику отдела госкомитета 50 тысяч рублей за ускорение выдачи документа, нужного для ввода в эксплуатацию дома, построенного в Ленинском районе Уфы. На основе материалов УФСБ по РБ СКР по Башкирии возбудил уголовное дело и предъявил обвинение.