В Башкирии водитель пассажирского автобуса вышел на линию пьяным

Сотрудники госавтоинспекции Нефтекамска задержали нетрезвого водителя автобуса. Как сообщили в пресс-службе ведомства, накануне днём на улице Дорожной инспекторы ДПС остановили вахтовый автобус с десятью пассажирами в салоне за несоблюдение требований разметки проезжей части. Когда сотрудник ГАИ составлял административный материал, то почувствовал признаки алкогольного опьянения от 46-летнего водителя. Профессиональное чутье автоинспектора не подвело. Результат освидетельствования составил 0,317 м/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Мужчина не согласился с результатом и решил пройти процедуру в медучреждении. Там водитель продул 0,280 мг/л и попал еще на один материал.

Автобус забрали на штрафстоянку. Также к административной ответственности будут привлечены должностные и юридические лица, допустившие выход на линию водителя в состоянии алкогольного опьянения.