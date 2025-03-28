В ГАИ Башкирии рассказали, как женщина протаранила во дворе дома 6 машин

Женщина, перепутав педали, повредила 6 машин в Нефтекамске. Как рассказали в пресс-службе ГАИ РБ, сегодня утром на Берёзовском шоссе на дворовой территории 60-летняя местная жительница за рулём Nissan Qashqai при движении задним ходом столкнулась с припаркованными «Ладой Калиной» и Hyundai Solaris. От удара последний задел Mitsubishi Lancer. Виновница, продолжив движение, задела другую Mitsubishi Lancer, которую, в свою очередь, откинуло на Kia Sportage, затем Kia уже отбросило на «ВАЗ» седьмой модели.

В ДТП никто не пострадал, зато автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники госавтоинспекции освидетельствовали водителя, она оказалась трезвой. Составили схемы ДТП и привлекли женщину к административной ответственности за движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.