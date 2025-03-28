В Башкирии виновник смертельного ДТП отделался условным сроком

Виновнику ДТП с гибелью несовершеннолетнего Альшеевский районный суд вынес приговор. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в сентябре 2024 года мужчина, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21150», съехал в кювет и столкнулся с электроопорой. В аварии его несовершеннолетний пассажир скончался, здоровью 17-летней девушки причинен тяжкий вред.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года, а также взыскал в пользу родственников погибшего в счет компенсации морального вреда 800 тысяч рублей.