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27 Марта , 12:10

Вахтовик из Башкирии присвоил деньги пассажира поезда

пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО
Фото:пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО

Транспортные полицейские ХМАО по горячим следам задержали 50-летнего жителя Башкирии, подозреваемого в хищении денег у попутчика. В полицию на станции Пыть-Ях обратился 31-летний житель Оренбургской области — пассажир поезда «Астрахань — Нижневартовск». Он рассказал, что ехал на вахту и, по прибытии поезда на станцию Пыть-Ях, забыл в вагоне борсетку с документами, банковскими картами и деньгами — 16 000 рублей. Пропажу заявитель заметил после выхода из поезда и после отправления состава. Потерпевший сразу обратился за помощью к полицейским.

Стражи порядка передали информацию коллегам из Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. Во время стоянки поезда на станции Сургут правоохранители зашли в поезд и осмотрели вагон, опросили других пассажиров и работников поездной бригады, однако борсетки на месте уже не было. Тогда полицейские изучили список пассажиров, которые следовали на соседних местах с потерпевшим, и установили личность предполагаемого подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Башкирии. Оперативники выяснили, что мужчина вышел на станции Сургут, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на вокзале, и выяснили его местонахождение.

В тот же день подозреваемого задержали по месту работы в городе Лянтор и доставили в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Он признал свою вину и пояснил, что после отправления поезда со станции Пыть-Ях пересел на место потерпевшего, где нашел под подушкой борсетку с деньгами. На вокзале Сургута мужчина зашел в туалет и выбросил портмоне в мусорный бак, а деньги присвоил себе. После этого подозреваемый купил продукты и вызвал такси до работы. С водителем расплатился похищенными деньгами.

У него изъяли оставшиеся 12 тысяч рублей и вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело. Время до суда фигурант уголовного дела проведет под подпиской о невыезде.

Автор:Дарья Субботина
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