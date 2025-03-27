В уфимской Черниковке потушили пожар в квартире

Возгорание в квартире жилого дома на улице Черниковской, 42 произошло сегодня в Уфе. Пожар ликвидировали сотрудники МЧС по РБ. В происшествии никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Калининского района Уфы Газизьян Ахмедьянов.

Он призвал соблюдать правила пожарной безопасности.

По данным пресс-службы МЧС по РБ, при пожаре огнеборцы спасли женщину и эвакуировали 10 человек. Для безопасной эвакуации была применена тактическая вентиляция. Загорелась квартира на 3 этаже, и по балконам огонь начал быстро распространяться на вышерасположенные жилплощади.