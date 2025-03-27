В Уфе на дороге сотрудникам ГАИ попался пьяный подросток

Пьяный подросток попался сотрудникам госавтоинспекции Уфы в селе Старые Турбаслы. Полицейские остановили «ВАЗ-2110» для проверки документов. За рулём находился 17-летний юноша. При разговоре с подростком инспекторы ДПС заметили у него признаки алкогольного опьянения. На место вызвали мать парня, чтобы провести процедуру освидетельствования. Однако подросток отказался от обследования.

В отношении юноши был составлен административный протокол за невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования сотрудника полиции о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Кроме того, выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке в подразделении ГАИ. Машину забрали на спецстоянку.

По данным уфимской госавтоинспекции, материалы дела будут переданы для дальнейшего рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних. Там будет обсуждаться вопрос о роли родителей в воспитании несовершеннолетнего.