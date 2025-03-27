В Башкирии пьяная автоледи подняла на полицейского руку

Жительницу Челябинской области осудили за то, что оскорбила полицейского и подняла на него руку. 32-летняя женщина ответила в Абзелиловском районном суде за свои преступления по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «публичное оскорбление представителя власти».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, в январе прошлого года ночью в селе Ташбулатово полицейские ППС остановили автомобиль для проверки документов, за рулем которого находилась подсудимая в состоянии алкогольного опьянения. После предложения сотрудников полиции пройти медосвидетельствование, осознавая серьезность своего положения, подсудимая начала выражать недовольство в грубой форме и оскорблять представителей власти. Заметив, что один из полицейских производит видеофиксацию происходящего, она выбила мобильный телефон из его рук и нанесла ему не менее одного удара.

В суде подсудимая вину признала, раскаялась в содеянном, извинилась перед потерпевшими, указав, что находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ее признали виновной и оштрафовали на 50 тысяч рублей.