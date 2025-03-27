В Башкирии избитый молотком мужчина скончался на улице от переохлаждения

Мужчину осудят за избиение знакомого молотком в Бакалинском районе. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии дознания, в январе 2025 года нетрезвый мужчина на почве возникших неприязненных отношений устроил ссору со своим знакомым и ударил последнего молотком по голове, затем выгнал его на улицу. Из-за продолжительного нахождения на холоде потерпевший скончался от переохлаждения.



Мужчина признал свою вину, ранее привлекался к уголовной ответственности. Уголовное дело направили мировому судье по Бакалинскому району для рассмотрения по существу.