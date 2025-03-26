В Башкирии под окнами многоэтажки нашли искалеченного 18-летнего парня

Под окнами многоэтажки на улице Борисоглебской в Уфе нашли травмированного парня. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе управления гражданской защиты города, днём 26 марта в экстренные службы поступила информация о том, что произошло падение человека. До происшествия он находился на 9 этаже.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи. 18-летнего парня доставили в больницу, он в реанимации. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Башкирии школьник сорвал контрольную ложным сообщением о минировании.