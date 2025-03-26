В Башкирии парни ответят в суде за осквернение памятника боевой славы

Двое парней осквернили памятник боевой славы в Нефтекамске. Они предстанут перед судом по статье «осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества».

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, 9 сентября прошлого года обвиняемые умышленно осквернили памятный комплекс «Участникам локальных войн, военных конфликтов и погибшим при исполнении служебных обязанностей по защите интересов Отечества» на Аллее памяти Великой Отечественной войны в Нефтекамске. Их действия снимала на видео 17-летняя девушка, которая позже распространила запись через мессенджер.

Противоправные действия обвиняемых были выявлены в ходе мониторинга социальных медиа. В отношении несовершеннолетней фигурантки уголовное дело выделено в отдельное производство, ей предъявлено обвинение в оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием интернета. Оба уголовных дела с утвержденным обвинительным заключением направят в Верховный суд РБ для рассмотрения по существу.